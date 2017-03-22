Доллар на межбанке подорожал на 10 копеек

В среду, 22 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,80/26,84*, к 12:00 котировки составили 26,90/26,94

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,80, максимальные - 26,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,84, максимальные - 26,97.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4651/0,4662 к 12:00 котировки составили 0,4639/0,4650.



Торги по евро начались с котировок 28,9600/29,0033 к 12:00 котировки составили 28,9982/29,0413.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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