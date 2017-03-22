Суд подтвердил, что НБУ не виноват в банкротстве Юнион Стандарта

Регулятор осуществлял надлежащий надзор над Юнион Стандарт Банком, установил суд

Киевский апелляционный административный суд 21 марта подтвердил, что Национальный банк Украины (НБУ) осуществлял надлежащий надзор за Юнион Стандарт Банк. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Регулятор напоминает, что 19 июля 2016 года Окружной административный суд Киева отказал клиенту этого банка, который требовал признать ненадлежащее осуществление надзора НБУ за Юнион Стандарт Банком, в удовлетворении его исковых требований.



Клиент не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, которую Киевский апелляционный административный суд, после тщательного пересмотра всех материалов дела, оставил без удовлетворения.



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