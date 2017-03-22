Кабмин продлил срок идентификации вынужденных переселенцев
Кабинет министров Украины продлил на один месяц срок идентификации государственным Ощадбанком вынужденных переселенцев. Как сообщает УНИАН, срок продлен до мая.
"По просьбе Ощадбанка, который проводит физическую идентификацию внутренне перемещенных лиц, предлагается продлить срок такой первой идентификации на один месяц", - сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя соответствующее постановление правительства.
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд в прошлом году перечислил внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из оккупированных регионов Донбасса пенсий на 11,5 млрд грн.
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