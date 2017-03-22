Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию Вектор Банка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал ликвидацию Вектор Банка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
Согласно сообщению, ликвидация продлится два года - по 21 марта 2019 года включительно.
Ликвидатором банка фонд назначил Анну Савельеву.
3 марта Национальный банк Украины объявил Вектор Банк неплатежеспособным вследствие подачи недостоверной отчетности и уменьшения ликвидности.
По данным статистической отчетности банка, остаток средств на корреспондентском счете в НБУ на 1 марта критически низок - 76 тыс. грн, или 0,1% от обязательств банка.
После отнесения Вектор Банка к категории проблемных оказалось, что он не отражал в бухгалтерском учете некоторые документы клиентов. "Таким образом, Вектор Банк неспособен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточных средств. Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка", - пришел к выводу НБУ.
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