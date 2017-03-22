Межбанк закрылся котировками доллара 26,89/26,93
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,80, максимальные - 26,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,84, максимальные - 26,97.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4651/0,4662 к закрытию котировки составили 0,4627/0,4637.
Торги по евро начались с котировок 28,9600/29,0033, к закрытию котировки составили 29,0761/29,1167.
*здесь и далее согласно данным поолученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,89/26,93 17:15
- Вкладчикам Platinum Bank уже выплатили 84,5% компенсаций 17:03
- Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию Вектор Банка 16:27
- Кабмин продлил срок идентификации вынужденных переселенцев 15:25
- OTP пока не определился с покупкой Проминвестбанка 14:19
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
11919
-
10902
-
6179
-
4746
-
4341
- Альфа-Банк не собирается уходить из Украины - Авен 17:15
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,89/26,93 17:15
- Вкладчикам Platinum Bank уже выплатили 84,5% компенсаций 17:03
- Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию Вектор Банка 16:27
- Кабмин продлил срок идентификации вынужденных переселенцев 15:25