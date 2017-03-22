Межбанк закрылся котировками доллара 26,89/26,93

В среду, 22 марта, торги по доллару США открылись котировками 26,80/26,84, к закрытию котировки составили 26,89/26,93

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,80, максимальные - 26,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,84, максимальные - 26,97.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4651/0,4662 к закрытию котировки составили 0,4627/0,4637.

Торги по евро начались с котировок 28,9600/29,0033, к закрытию котировки составили 29,0761/29,1167.

*здесь и далее согласно данным поолученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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