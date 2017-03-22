Альфа-Банк не собирается уходить из Украины - Авен
Глава наблюдательного совета российского Альфа-Банка Петр Авен заявил, что головная структура, ABH Holdings, не собирается продавать подразделение в Украине. Об этом пишет Reuters.
В прошлом году Альфа-групп купила у итальянской группы UniCredit Укрсоцбанк, который планируется объединить с украинским Альфа-Банком в течение нескольких лет.
Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова сообщила, что на счетах банков с государственным российским капиталом украинцы хранят 21 млрд грн, из которых Фонд гарантирования вкладов в случае необходимости может компенсировать 8,5 млрд грн.
"Продажа - лучший способ покинуть рынок Украины (для таких финучреждений - ред.). О каком-то развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя", - сказала Рожкова.
16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
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В Сбербанке и Внешэкономбанке заявляют, что намерены оставить украинский рынок. При этом ВЭБ утверждает, что Проминвестбанку у него собирается выкупить венгерская группа OTP, но в OTP говорят, что на данный момент о такой сделке речи не идет.
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- Альфа-Банк не собирается уходить из Украины - Авен 17:15
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,89/26,93 17:15
- Вкладчикам Platinum Bank уже выплатили 84,5% компенсаций 17:03
- Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию Вектор Банка 16:27
- Кабмин продлил срок идентификации вынужденных переселенцев 15:25