Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,17 коп - до 27,1683 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,02 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 2,40 коп и составляет 28,7717 грн, средний курс продажи вырос - на 1,17 коп до 29,4067 грн. Продать евро дороже можно за 29,05 грн, купить дешевле - за 29,15 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп составляет 4,387 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи по-прежнему составляет 4,736 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,8490
|
27,1683
|
0,4387
|
0,4736
|
28,7717
|
29,4067
|
Медиана
|
26,8500
|
27,1500
|
0,4450
|
0,4730
|
28,8000
|
29,4000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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