Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 23 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 1,80 коп до 26,8490 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,17 коп - до 27,1683 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,02 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,40 коп и составляет 28,7717 грн, средний курс продажи вырос - на 1,17 коп до 29,4067 грн. Продать евро дороже можно за 29,05 грн, купить дешевле - за 29,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп составляет 4,387 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи по-прежнему составляет 4,736 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8490 27,1683 0,4387 0,4736 28,7717 29,4067 Медиана 26,8500 27,1500 0,4450 0,4730 28,8000 29,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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