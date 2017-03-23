Доллар на межбанке подорожал на 17 копеек

В четверг, 23 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,91/26,95*, к 12:00 котировки составили 27,08/27,13

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,91, максимальные - 27,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,95, максимальные - 27,13.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4676/0,4689 к 12:00 котировки составили 0,4705/0,4718.



Торги по евро начались с котировок 29,0305/29,0736 к 12:00 котировки составили 29,1651/29,2190.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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