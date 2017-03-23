К закрытию межбанка доллар подорожал на 21 копейку
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,91, максимальные - 27,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,95, максимальные - 27,18.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4676/0,4689 к закрытию котировки составили 0,4703/0,4717.
Торги по евро начались с котировок 29,0305/29,0736, к закрытию котировки составили 29,2380/29,3027.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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