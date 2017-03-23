Депутаты намерены упростить реорганизацию банков

Парламент поддержал во втором чтении законопроект, упрощающий реорганизацию и капитализацию банков

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект N6010 "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков". Как передает корреспондент LIGA.net, за документ проголосовали 253 депутата.



Законопроект предлагает уменьшить сроки рассмотрения документов и оптимизировать процедуры капитализации и реорганизации банков путем присоединения для обеспечения последовательных и согласованных действий со стороны регулирующих органов.



Также урегулируются вопросы прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования Национального банка Украины по капитализации, оставить банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц



Законопроект предлагает решить проблему обеспечения непрерывности обслуживания клиентов банка, которые присоединяются, в течение проведения всей процедуры реорганизации.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.