НБУ ослабил гривню на 14 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 14 копеек

На 24 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2705,7689 грн за $100;

2918,4423 грн за 100 евро;

4,7038 грн за 10 руб РФ.



На 23 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2691,9904 грн за $100;

2909,2340 грн за 100 евро;

4,6707 грн за 10 руб РФ.





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