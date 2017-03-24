Официальные курсы банковских металлов на 24.03.2017

Нацбанк Украины установил на 24 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 337544,67 грн;

серебро - 4748,62 грн;

платина - 261647,85 грн;

палладий - 214567,47 грн.

Напомним, на 23 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 336243,06 грн;

серебро - 4732,52 грн;

платина - 261930,67 грн;

палладий - 212128,84 грн.

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