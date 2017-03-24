Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 24 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3,95 коп до 26,8885 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,47 коп - до 27,2130 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,01 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,57 коп и составляет 28,7560 грн, средний курс продажи вырос - на 2,28 коп до 29,4295 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 29,19 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп составляет 4,358 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,6 коп до 4,761 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8885 27,2130 0,4358 0,4761 28,7560 29,4295 Медиана 26,9000 27,2000 0,4500 0,4765 28,8000 29,4250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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