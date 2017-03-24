Межбанк открылся котировками доллара 27,12/27,18
24.03.2017 10:33
В пятницу, 24 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,12/27,18 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4718/0,4732.
Торги по евро начались с котировок 29,2190/29,2810.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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