Межбанк открылся котировками доллара 27,12/27,18

В пятницу, 24 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,12/27,18 (данные на 10:14)*

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4718/0,4732.



Торги по евро начались с котировок 29,2190/29,2810.





Динамика межбанковского курса на графике *здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг" Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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