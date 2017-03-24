Проминвестбанк может купить Хорошковский - росСМИ

Как заявляет КоммерсантЪ, Проминвестбанком заинтересовались Валерий Хорошковский и глава федерации бокса Киевской области

Бывший вице-премьер Валерий Хорошковский и глава федерации бокса Киевской области Сергей Тронь интересуются покупкой Проминвестбанка - дочернего подразделения российского Внешэкономбанка (ВЭБ). Об этом пишет КоммерсантЪ.



Еще на этой неделе Глава ВЭБа Сергей Горьков утверждал, что на Проминвестбанк нашлись два-три покупателя, в том числе венгерская группы OTP, у которой уже есть свой дочерний банк в Украине В OTP сообщили, что сейчас действительно занимаются покупкой украинского финучреждения, но это не Проминвестбанк.



Теперь Горьков заявляет, что OTP долго принимает решение, поэтому число интересантов можно обозначить скорее как "два плюс". Источники Коммерсанта говорят, что это Хорошковский и Троян.



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