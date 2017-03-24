Суд разрешил арест бывшего главы CityCommerce Bank
Печерский районный суд Киева 14 марта разрешил арест экс-главы CityCommerce Bank Дмитрия Грабовецкого.
В определении суда говорится, что сообщение о подозрении экс-главе банка составили 30 декабря прошлого года; в тот же день он исчез. А уже 4 января этого года его объявили в международный розыск.
Грабовецкий руководил банком с 26 декабря 2011 года по 2 октября 2014 года.
27 февраля в учет Генерального секретариата Интерпола внесли ходатайство о публикации сообщения о международном розыске Дмитрия Грабовецкого с целью его ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности - лишению свободы на срок от 7 до 12 лет.
13 февраля Печерский районный суд Киева отказался взять под стражу бывшего президента CityCommerce Bank Райниса Тумовса. 28 февраля стало известно, что он сбежал в Латвию.
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