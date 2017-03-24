Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 24 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 6,40 коп до 26,9130 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,77 коп - до 27,2260 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,73 коп и составляет 28,7890 грн, средний курс продажи вырос - на 0,87 коп до 29,4153 грн. Продать евро дороже можно за 29,05 грн, купить дешевле - за 29,19 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,4 коп составляет 4,401 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,755 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,64 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,67 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9130 27,2260 0,4401 0,4755 28,7890 29,4153 Медиана 26,9250 27,2000 0,4500 0,4740 28,8000 29,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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