Межбанк закрылся котировками доллара 27,12/27,16

В пятницу, 24 марта, торги по доллару США открылись котировками 27,12/27,18, к закрытию котировки составили 27,12/27,16

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,08, максимальные - 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,13, максимальные - 27,18.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4718/0,4732 к закрытию котировки составили 0,4742/0,4753.

Торги по евро начались с котировок 29,2190/29,2810, к закрытию котировки составили 29,2841/29,3246.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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