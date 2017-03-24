ICU отрицает участие в переговорах по Сбербанку

Информация об участии управляющего директора ICU в переговорах о продаже украинской "дочки" Сбербанка Росии неправдива, заявляет группа

ICU отрицает участие в переговорах по продаже украинского подразделения Сбербанка России. Об этом говорится в официальном заявлении компании в ответ на публикацию российской газеты КоммерсантЪ.

"Официально заявляем, что ни Макар Пасенюк, ни группа ICU никогда не являлись и не являются консультантом продавцов или покупателей в процессе продажи дочки Сбербанка в Украине, который идет уже два года. Никто в группе ICU не знаком, не встречался и не вел никакого бизнеса с Игорем Вороновым, который якобы участвовал в переговорах по продаже украинского Сбербанка, как указано в статье Kommersant.ru", - сообщает ICU.

КоммерсантЪ написал, что переговоры по продаже дочернего Сбербанка уже прерывались, но активизировались в декабре, когда с украинской стороны к ним присоединились управляющий директор ICU Макар Пасенюк и бизнесмен Игорь Воронов.



Переговоры, как утверждает российское издание, сорвались потому, что украинская сторона попыталась сделать частью сделки продажу Липецкой кондитерской фабрики холдинга Roshen.



"Что касается нашего участия в продаже Roshen, то группа ICU выступала финансовым советником по продаже активов российского Roshen. Интерес к активу был у целого ряда потенциальных покупателей, как отраслевых, так и финансовых инвесторов. Однако к моменту получения ценовых предложений от потенциальных покупателей в середине 2015 года, Басманный суд г. Москвы наложил арест на имущество Roshen в РФ. Ввиду невозможности продать российский актив, менеджмент Roshen в январе 2017 года принял решение остановить бизнес в РФ и законсервировать производственные активы", - гласит заявление ICU.

Инвестгруппа ICU - консультант Roshen по покупке и продаже активов, в 2007-2014 годах ее совет директоров возглавляла нынешний руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Доля президента Украины Петра Порошенко в корпорации Roshen передана в трастовое управление Rothschild Trust в 2016 году.

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