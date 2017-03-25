Райффайзен Банк Аваль выплатит акционерам более 3,6 млрд грн

Украинский Райффайзен намерен направить на выплату дивидендов более 3,6 млрд грн

Райффайзен Банк Аваль намерен направить на выплату дивидендов владельцам простых акций 3,629 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Вопрос о выплате дивидендов внесен в повестку дня собрания акционеров финучреждения, которое состоится 25 апреля.



На выплату дивидендов владельцам привилегированных акций планируется направить 700 тыс. грн, в резервный фонд - 191,032 млн грн.



Чистая прибыль банка в 2016 году составила 3,821 млрд грн.

На 1 января 2017 года австрийский Raiffeisen Bank International владел 68,27% уставного капитала Райффайзен Банка Аваль, Европейский банк реконструкции и развития - 30%.

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