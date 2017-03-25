Райффайзен Банк Аваль выплатит акционерам более 3,6 млрд грн
Райффайзен Банк Аваль намерен направить на выплату дивидендов владельцам простых акций 3,629 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Вопрос о выплате дивидендов внесен в повестку дня собрания акционеров финучреждения, которое состоится 25 апреля.
На выплату дивидендов владельцам привилегированных акций планируется направить 700 тыс. грн, в резервный фонд - 191,032 млн грн.
Чистая прибыль банка в 2016 году составила 3,821 млрд грн.
На 1 января 2017 года австрийский Raiffeisen Bank International владел 68,27% уставного капитала Райффайзен Банка Аваль, Европейский банк реконструкции и развития - 30%.
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