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Райффайзен Банк Аваль выплатит акционерам более 3,6 млрд грн

25.03.2017 12:17
Украинский Райффайзен намерен направить на выплату дивидендов более 3,6 млрд грн
Фото: EPA

Райффайзен Банк Аваль намерен направить на выплату дивидендов владельцам простых акций 3,629 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Вопрос о выплате дивидендов внесен в повестку дня собрания акционеров финучреждения, которое состоится 25 апреля.

На выплату дивидендов владельцам привилегированных акций планируется направить 700 тыс. грн, в резервный фонд - 191,032 млн грн.

Чистая прибыль банка в 2016 году составила 3,821 млрд грн.

На 1 января 2017 года австрийский Raiffeisen Bank International владел 68,27% уставного капитала Райффайзен Банка Аваль, Европейский банк реконструкции и развития - 30%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Райффайзен Банк Аваль, Банки и банковские услуги
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