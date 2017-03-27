НБУ ослабил гривню на 7 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 7 копеек

На 27 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2712,4559 грн за $100;

2930,8086 грн за 100 евро;

4,7235 грн за 10 руб РФ.



На 24 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2705,7689 грн за $100;

2918,4423 грн за 100 евро;

4,7038 грн за 10 руб РФ.





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