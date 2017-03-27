Официальные курсы банковских металлов на 27.03.2017

Нацбанк Украины установил на 27 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 337429,51 грн;

серебро - 4782,06 грн;

платина - 261209,50 грн;

палладий - 217810,21 грн.

Напомним, на 24 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 337544,67 грн;

серебро - 4748,62 грн;

платина - 261647,85 грн;

палладий - 214567,47 грн.

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