Доходность банковских вкладов незначительно снизилась

Обзор актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 27.03.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам преимущественно снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 27.03.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по вкладам АккордБанк, Мегабанк.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне синхронно опустилась для вкладов сроком от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 14,62% и до 14,32% годовых соответственно). Выросли в цене депозиты на период от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п. до 13,82%). Вклады периодом от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 11,69% годовых. Без изменений осталась доходность бессрочных сбережений (7,72%), и вкладов до 1 месяца (12,23%).

Депозиты в гривне: актуальные условия

Что касается вкладов в долларах США, лидерами падения доходности стали депозиты сроком до 1 месяца (на 0,03 п.п. до 2,23%). Синхронно снизилась доходность вкладов на срок от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 4,17% и до 4,22% годовых соответственно). Не изменилась стоимость вкладов на срок от 3 до 6 месяцев (3,57%), а также бессрочных сбережений (1,62%). Вклады на период от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 2,88% годовых.

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка в евро, максимально опустилась по депозитам сроком до 1 месяца (на 0,03 п.п. до 1,64%). Упали в цене и сбережения на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 3,46%). Вклады периодом свыше 12 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 3,58% годовых. Доходность бессрочных сбережений не изменилась и составляет 1,26% годовых. И вклады периодом от 3 до 6 месяцев по-прежнему предлагают 2,81% годовых. Средняя ставка по депозитам от 1 до 3 месяцев выросла на 0,03 п.п. и составляет 2,45% годовых.

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 27.03.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,72% 12,23% 11,69% 13,82% 14,62% 14,32% USD 1,62% 2,23% 2,88% 3,57% 4,17% 4,22% EUR 1,26% 1,64% 2,45% 2,81% 3,46% 3,58%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 151 депозитной программе

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 27.03.17

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