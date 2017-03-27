Доходность банковских вкладов незначительно снизилась
За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам преимущественно снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 27.03.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по вкладам АккордБанк, Мегабанк.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне синхронно опустилась для вкладов сроком от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 14,62% и до 14,32% годовых соответственно). Выросли в цене депозиты на период от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п. до 13,82%). Вклады периодом от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 11,69% годовых. Без изменений осталась доходность бессрочных сбережений (7,72%), и вкладов до 1 месяца (12,23%).
Депозиты в гривне: актуальные условия
Что касается вкладов в долларах США, лидерами падения доходности стали депозиты сроком до 1 месяца (на 0,03 п.п. до 2,23%). Синхронно снизилась доходность вкладов на срок от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 4,17% и до 4,22% годовых соответственно). Не изменилась стоимость вкладов на срок от 3 до 6 месяцев (3,57%), а также бессрочных сбережений (1,62%). Вклады на период от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 2,88% годовых.
Депозиты в долларах США: актуальные условия
Средняя процентная ставка в евро, максимально опустилась по депозитам сроком до 1 месяца (на 0,03 п.п. до 1,64%). Упали в цене и сбережения на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 3,46%). Вклады периодом свыше 12 месяцев подешевели на 0,01 п.п. до 3,58% годовых. Доходность бессрочных сбережений не изменилась и составляет 1,26% годовых. И вклады периодом от 3 до 6 месяцев по-прежнему предлагают 2,81% годовых. Средняя ставка по депозитам от 1 до 3 месяцев выросла на 0,03 п.п. и составляет 2,45% годовых.
Депозиты в евро: актуальные условия
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 27.03.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,72%
|
12,23%
|
11,69%
|
13,82%
|
14,62%
|
14,32%
|
USD
|
1,62%
|
2,23%
|
2,88%
|
3,57%
|
4,17%
|
4,22%
|
EUR
|
1,26%
|
1,64%
|
2,45%
|
2,81%
|
3,46%
|
3,58%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 151 депозитной программе
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 27.03.17
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