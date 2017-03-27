Суд обязал Жеваго выплатить вкладчику Финансы и кредит 1 млн грн

Суд решил, что акционер не принял своевременные меры по восстановлению платежеспособности банка

Дарницкий районный суд Киева 16 декабря удовлетворил иск вкладчицы обанкротившегося банка Финансы и кредит и обязал главного акционера этого банка (народного депутата Константина Жеваго) возместить ей материальный ущерб - 1,03 млн грн, пишет Finbalance.

Согласно судебным материалам, свои требования истец обосновывала тем, что между ней и банком Финансы и кредит 14.07.2014 г. был заключен договор банковского вклада на период с 14.07.2014 по 19.07.2015. Во исполнение договора вкладчица внесла на депозит 44 тыс. евро под 12,5% годовых. 24.07.2015 истец обратилась в банк с заявлением о возврате средств и досрочном расторжении договора вклада. 21.08.2015 она получила письмо, в котором банк, ссылаясь на неблагоприятные финансово-экономические показатели, отказал в возврате вклада. В сентябре того же года НБУ отнес банк Финансы и кредит к неплатежеспособным, а Фонд гарантирования ввел временную администрацию.

Как отмечается, Фонд гарантирования вернул вкладчице 200 тыс. грн. В то же время, по ее мнению, владелец существенной доли банка - ответчик не принял своевременных и действенных мер по восстановлению платежеспособности банка Финансы и кредит и нарушил требования ст. 58 Закона "О банках и банковской деятельности", а потому истец считает, что выплачена сумма вклада с процентами, в гривневом эквиваленте составляет сумму в размере 1,03 млн грн подлежит взысканию с ответчика.

Удовлетворяя иск, суд указал, что статьей 58 Закона "О банках и банковской деятельности", владельцы существенного участия в банке обязаны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Связана с банком лицо, действия или бездействие которого привели к нанесению банку ущерба по его вине, несет ответственность своим имуществом.

Отмечается, что в данном случае истец предоставил достаточно доказательств о допуске нарушений, которые привели к признанию банка неплатежеспособным. Так, ответчик не принял своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка, не представлена реальная финансовая поддержка банка, что привело к дальнейшему ухудшению финансовых показателей его деятельности.

Таким образом, следствием таких действий ответчика наступила неплатежеспособность ПАО Банк Финансы и кредит, что нанесло ущерб истцу. В итоге исковые требования являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению", - говорится в решении суда.

Напомним, по данным Фонда гарантирования, когда в банк Финансы и кредит была введена временная администрация, объем вкладов физлиц в нем составлял 17 млрд грн, а юрлиц - 4 млрд грн.

На 1 марта 2017 года вкладчикам банка Финансы и кредит в рамках гарантийной суммы выплачено 9,9 млрд грн (94,8% запланированных выплат).

По данным НБУ, из 29 млрд грн кредитного портфеля банка Финансы и кредит 22 млрд грн - это займы, связанные с Жеваго.