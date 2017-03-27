Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 27 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,40 коп до 26,9370 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,05 коп - до 27,2265 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,15 коп и составляет 28,9405 грн, средний курс продажи вырос - на 13,67 коп до 29,5520 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - также за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,1 коп составляет 4,390 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,8 коп до 4,793 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9370 27,2265 0,4390 0,4793 28,9405 29,5520 Медиана 26,9750 27,2250 0,4550 0,4780 28,9500 29,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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