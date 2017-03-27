Немецкий госбанк по ошибке перевел $6 млрд четырем банкам

В банке заявили, что очень быстро обнаружили и устранили ошибку и успешно вернули переведенную сумму обратно

Крупнейший немецкий госбанк Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) в феврале по ошибке перевел почти $6 млрд на счета четырех банков.

В банке заявили, что очень быстро обнаружили и устранили ошибку и успешно вернули переведенную сумму обратно. Причиной инцидента мог стать человеческий фактор.

Сообщается, что якобы из-за технического сбоя одиночные платежи были повторно проведены несколько раз.

KfW - крупнейший государственный банк Германии и третий по величине банк страны после Deutsche Bank и Commerzbank.

Источник: Прайм