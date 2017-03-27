Межбанк открылся котировками доллара 27,13/27,17
27.03.2017 10:38
В понедельник, 27 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,13/27,17 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4753/0,4766.
Торги по евро начались с котировок 29,4767/29,5174.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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