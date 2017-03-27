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Наличные курсы валют (данные на 12:00)

27.03.2017 12:01
В понедельник, 27 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,50 коп до 26,9380 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,03 коп - до 27,2257 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,57 коп и составляет 28,9547 грн, средний курс продажи вырос - на 13,10 коп до 29,5463 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - также за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,6 коп составляет 4,428 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,778 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,9380

27,2257

0,4428

0,4778

28,9547

29,5463

Медиана

26,9500

27,2000

0,4550

0,4770

29,0000

29,5250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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