Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 27 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,50 коп до 26,9380 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,03 коп - до 27,2257 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,05 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 16,57 коп и составляет 28,9547 грн, средний курс продажи вырос - на 13,10 коп до 29,5463 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - также за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,6 коп составляет 4,428 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,778 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,65 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9380 27,2257 0,4428 0,4778 28,9547 29,5463 Медиана 26,9500 27,2000 0,4550 0,4770 29,0000 29,5250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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