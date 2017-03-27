Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 27 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,13/27,17*, к 12:00 котировки составили 27,13/27,18

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,13, максимальные - также 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,17, максимальные - 27,18.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4753/0,4766 к 12:00 котировки составили 0,4768/0,4783.



Торги по евро начались с котировок 29,4767/29,5174 к 12:00 котировки составили 29,4767/29,5310.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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