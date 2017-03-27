УкрАвто продолжит судиться с Дельта Банком за автомобили
Компания УкрАвто готова и дальше судиться с Дельта Банком за автомобили.
УкрАвто заявляет, что девять лет назад получил кредит в Сведбанке. В 2013 году Сведбанк был куплен Омега Банком, а затем переоформлен на Дельта Банк Николая Лагуна. В результате ряда сделок Дельта Банк стал владельцем кредитной линии ЗАЗ. При перезаключении договора тогдашнее руководство Дельта Банка потребовало переоформления по новым правилам прав собственности завода на недвижимость, которой был обеспечен кредит Сведбанка, что требовало времени.
"Бывшее руководство банка предпочло заключить с другими компаниями группы УкрАВТО договора имущественного поручительства по автомобилям в простой письменной форме. А это противоречило требованиям закона, который предусматривал обязательное нотариальное оформление таких договоров. По мере получения документов на недвижимость по новым правилам, Запорожский автомобилестроительный завод стал передавать ее в залог банку, который перестал выполнять свои обязательства и не совершал пропорционального освобождения автомобилей из залога", - гласит заявление УкрАвто.
Ранее сообщалось, что корпорация УкрАвто вывела из-под залога Дельта Банка 1,5 тыс. автомобилей. Соотстветствующий договор был заключен в качестве обеспечения под кредитную линию с лимитом $34,2 млн.
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