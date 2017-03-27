Проминвестбанк намерен увеличить уставный капитал
Проминвестбанк - дочернее подразделение российского Внешэкономбанка (ВЭБ) - планирует на собрании акционеров 27 апреля принять решение о докапитализации. Об этом финучреждение сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Банк намерен увеличить уставный капитал путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.
Сейчас уставный капитал Проминвестбанка составляет 40,6 млрд грн.
На прошлой неделе сообщилось, что Проминвестбанк может купить бывший вице-премьер Валерий Хорошковский и глава федерации бокса Киевской области Сергей Тронь.
До этого глава ВЭБа Сергей Горьков утверждал, что на Проминвестбанк нашлись два-три покупателя, в том числе венгерская группы OTP, у которой уже есть свой дочерний банк в Украине. В OTP сообщили, что сейчас действительно занимаются покупкой украинского финучреждения, но это не Проминвестбанк.
Теперь Горьков заявляет, что OTP долго принимает решение, поэтому число интересантов можно обозначить скорее как "два плюс". Источники Коммерсанта говорят, что это Хорошковский и Тронь.
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