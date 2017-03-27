КБ Южное увеличит долю в капитале банка Новый
27.03.2017 13:54
АМКУ разрешил бюро Южное купить более 50% акций банка Новый
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил конструкторскому бюро Южное имени Янгеля купить более 50% акций банка Новый. Об этом АМКУ сообщает на официальном сайте.
В настоящее время Южному прнадлежит 18,3% акций банка. Остальными акционерами банка являются ряд физических лиц с долями менее 10% акций.
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