КБ Южное увеличит долю в капитале банка Новый

АМКУ разрешил бюро Южное купить более 50% акций банка Новый

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил конструкторскому бюро Южное имени Янгеля купить более 50% акций банка Новый. Об этом АМКУ сообщает на официальном сайте.



В настоящее время Южному прнадлежит 18,3% акций банка. Остальными акционерами банка являются ряд физических лиц с долями менее 10% акций.



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