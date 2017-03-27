Укрсоцбанк, ПИБ и ВТБ ухудшили показатели убытков за 2016 год
В топ-15 банков уже три учреждения пересмотрели показатель своего убытка по итогам 2016 года в худшую сторону. Как пишет FinClub, самое значительное ухудшение убытка показал Укрсоцбанк.
В сообщении о проведении 25 апреля общего собрания акционеров Укрсоцбанк указал обновленный показатель убытка - 14,7 млрд грн. В сводной таблице финансовых показателей банков, в феврале обнародованной Нацбанком, указывался убыток Укрсоцбанка в размере менее 10,4 млрд грн. Убыток вырос на 4,3 млрд грн.
Убыток Проминвестбанка увеличился на 1,6 млрд грн. В сообщении о проведении 27 апреля собрания акционеров Проминвестбанка говорится, что его убыток составил 5,8 млрд грн. Ранее его убыток оценивался в 4,2 млрд грн.
На третьем месте по приросту убытка оказался ВТБ Банк - его убыток вырос на 572 тыс. грн.
Если раньше его убыток оценивался в 6,3 млрд грн, то в сообщении о проведении 27 апреля собрания акционеров указывается уже около 7 млрд грн.
Все три финучреждения являются банками с российским капиталом, причем Проминвестбанк и ВТБ - с государственным.
Ранее сообщалось, что на заседании 27 апреля акционеры проминвестбанка намерены принять решение о его докапитализации. Сумма докапитализации пока не известна.
Не изменились показатели прибыли Укргазбанка (293,7 млн грн), ПУМБ (около 367 млн грн), Креди Агриколь Банка (807,8 млн грн), и убытка УкрСиббанка (почти 994 млн грн). Ухудшился показатель прибыли банка Пивденный: с 67 млн грн до 49,2 млн грн.
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