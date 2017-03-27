Межбанк закрылся котировками доллара 27,11/27,15

В понедельник, 27 марта, торги по доллару США открылись котировками 27,13/27,17, к закрытию котировки составили 27,11/27,15

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,11, максимальные - 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,15, максимальные - 27,18.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4753/0,4766 к закрытию котировки составили 0,4749/0,4762.

Торги по евро начались с котировок 29,4767/29,5174, к закрытию котировки составили 29,5336/29,5772.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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