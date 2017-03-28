Официальные курсы банковских металлов на 28.03.2017

Нацбанк Украины установил на 28 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 341469,43 грн;

серебро - 4871,35 грн;

платина - 261760,19 грн;

палладий - 221572,94 грн.

Напомним, на 27 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 337429,51 грн;

серебро - 4782,06 грн;

платина - 261209,50 грн;

палладий - 217810,21 грн.

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