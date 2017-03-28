Сбербанк продает украинскую "дочку" российским бизнесменам
Норвик Банк (Латвия) российского банкира Григория Гусельникова и белорусская частная компания российского бизнесмена Саида Гуцериева купят 100% акций украинского ПАО Сбербанк.
Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ПАО Сбербанк (Украина), которое является дочерним банком российского Сбербанка, сообщается в пресс-релизе финучреждения. Отмечается, что в консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания. Соответствующий юридически обязывающий договор подписан накануне.
Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину, отмечают в российском банке.
"ПАО Сбербанк обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами. Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности ПАО Сбербанк по РСБУ. В то же время, заявляют в банке, на уровне консолидированной отчетности группы Сбербанка влияние сделки на отчетность по МСФО не будет материальным.
В пресс-службе Норвик банка сообщили, что соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению ПАО Сбербанк Украина подписали латвийский AS Norvik Banka и гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.
Главным акционером Норвик Банка является гражданин Великобритании Григорий Гусельников. Он ранее возглавлял российский Бин Банк.
Саид Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, основного владельца группы БИН и российской нефтяной компании РуссНефть.
16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
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