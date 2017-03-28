Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 28 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,95 коп до 26,9285 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,62 коп - до 27,2195 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,01 грн, минимальный курс продажи - 27,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 7,43 коп и составляет 29,0290 грн, средний курс продажи вырос - на 11,17 коп до 29,6580 грн. Продать евро дороже можно за 29,3 грн, купить дешевле - за 29,4 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп составляет 4,402 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,3 коп до 4,812 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,66 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9285 27,2195 0,4402 0,4812 29,0290 29,6580 Медиана 26,9500 27,2000 0,4575 0,4810 29,0500 29,6250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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