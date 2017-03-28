НБУ не получал предложений от потенциальных покупателей Сбербанка

Пока Нацбанку не поступали уведомления от потенциальных инвесторов по покупке Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов по покупке Сбербанка - дочернего банка Сбербанка России - или соответствующих документов для получения существенного участия. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



"Решение о согласовании приобретения существенного участия в капитале банков, полученное от любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех существующих нормативных требований и законодательства", - гласит сообщение.



НБУ напоминает, что поддерживает цивилизованный выход с украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе путем их продажи.



Ранее сегодня сообщалось, что дочерний Сбербанк собираются купить латвийский Норвик Банк российского банкира Григория Гусельникова и белорусская частная компания российского бизнесмена Саида Гуцериева.



Саид Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, одного из богатейших людей России (16 место из 200 человек по версии Forbes). В прошлом году состояние Михаила Гуцериева оценивалось в $6 млрд. Среди принадлежащих компаний - РуссНефть и Бинбанк.



Саид Гуцериев руководит нефтеперерабатывающей компанией ФортеИнвест.



Также сегодня сообщалось, что участники акции протеста против работы российских госбанков в Украине сегодня начали разбирать стену, которой ранее заблокировали вход в центральное отделение Сбербанка на ул. Владимирская в Киеве.



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