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НБУ не получал предложений от потенциальных покупателей Сбербанка

28.03.2017 11:50
Пока Нацбанку не поступали уведомления от потенциальных инвесторов по покупке Сбербанка
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) не получал официального уведомления от потенциальных инвесторов по покупке Сбербанка - дочернего банка Сбербанка России - или соответствующих документов для получения существенного участия. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Решение о согласовании приобретения существенного участия в капитале банков, полученное от любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех существующих нормативных требований и законодательства", - гласит сообщение.

НБУ напоминает, что поддерживает цивилизованный выход с украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе путем их продажи.

Ранее сегодня сообщалось, что дочерний Сбербанк собираются купить латвийский Норвик Банк российского банкира Григория Гусельникова и белорусская частная компания российского бизнесмена Саида Гуцериева.

Саид Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, одного из богатейших людей России (16 место из 200 человек по версии Forbes). В прошлом году состояние Михаила Гуцериева оценивалось в $6 млрд. Среди принадлежащих компаний - РуссНефть и Бинбанк.

Саид Гуцериев руководит нефтеперерабатывающей компанией ФортеИнвест.

Также сегодня сообщалось, что участники акции протеста против работы российских госбанков в Украине сегодня начали разбирать стену, которой ранее заблокировали вход в центральное отделение Сбербанка на ул. Владимирская в Киеве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Сбербанк России, Нацбанк
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