Покупатели оценивали украинскую "дочку" Сбербанка в $450–680 млн
Сбербанк оказался первым российским госбанком, которому удалось договориться о продаже своей украинской "дочки". Цена объявленной вчера сделки неизвестна. Ранее потенциальные покупатели оценивали ПАО Сбербанк (Украина) в $450-680 млн, пишет КоммерсантЪ.
Как сообщалось накануне, Норвик Банк (Латвия) российского банкира Григория Гусельникова и белорусская частная компания российского бизнесмена Саида Гуцериева покупают 100% акций украинского ПАО Сбербанк. Гусельников приобретет 45%, Гуцериев - 55%.
Собеседники издания уверяют, что Гусельников вел переговоры со Сбербанком и ранее, но тогда продавец мог диктовать свои условия и сделка не состоялась.
Вместе с основной сделкой AS Norvik Banka запланировал ряд мер по сокращению присутствия на российском банковском рынке, рассказал Гусельников. Это позволит поднять эффективность инвестиций и ликвидировать ряд политических рисков, связанных с географией работы банка, заключил он.
Norvik Banka - один из старейших коммерческих банков Латвии. Банк обладает самой обширной сетью филиалов и расчетных групп в стране - она доступна жителям 16 городов Латвии. По объему активов Norvik Banka является 8-ым крупнейшим банком Латвии. Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский Вятка-банк и английский Norvik Banka UK Limited.
По данным НБУ, ПАО Сбербанк (Украина) входит в топ-10 крупнейших банков Украины по размеру активов - 47 млрд грн (около $1,7 млрд). Количество частных клиентов банка превышает 1 млн, банк обслуживает более 31 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса и более 5 тыс. корпоративных клиентов. Региональная сеть банка насчитывает 150 отделений. ПАО Сбербанк (Украина) на 100% принадлежит российскому государственному Сбербанку.
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