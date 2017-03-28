НБУ расширил перечень залогов по экстренным кредитам

Регулятор усовершенствовал требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности банков ELA

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности банков. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Регулятор напоминает, что новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков - Emergency Liquidity Assistance (ELA) был введен в декабре прошлого года.



Кредиты, полученные с помощью этого инструмента, предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае наступления чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержания ликвидности, в том числе за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ под залог государственных ценных бумаг и иностранной валюты.



Полученные в рамках ELA кредитные средства банки должны направляться на выполнение обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами (кроме связанных с банком лиц).



В декабре также был определен перечень возможных залогов по кредитам ELA: ценные бумаги, которые гарантированы государством, ликвидное недвижимое имущество (кроме объектов незавершенного строительства), имущественные права по заключенным банком кредитным договорам с юридическими лицами (кроме банков и бюджетных учреждений) и физическими лицами, исполнение обязательств по которым в полном объеме обеспеченное ипотекой, кроме объектов незавершенного строительства, имущественные права по заключенным банком кредитным договорам с физическими лицами, кроме физических лиц-предпринимателей (согласно реестру заключенных банком кредитных договоров).



Ценные бумаги принимаются в качестве залога по кредитам ELA по справедливой стоимости.



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