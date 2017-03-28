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НБУ расширил перечень залогов по экстренным кредитам

28.03.2017 15:24
Регулятор усовершенствовал требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности банков ELA
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал требования к залогу по кредитам для экстренной поддержки ликвидности банков. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Регулятор напоминает, что новый инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных банков - Emergency Liquidity Assistance (ELA) был введен в декабре прошлого года.

Кредиты, полученные с помощью этого инструмента, предназначены исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае наступления чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержания ликвидности, в том числе за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ под залог государственных ценных бумаг и иностранной валюты.

Полученные в рамках ELA кредитные средства банки должны направляться на выполнение обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами (кроме связанных с банком лиц).

В декабре также был определен перечень возможных залогов по кредитам ELA: ценные бумаги, которые гарантированы государством, ликвидное недвижимое имущество (кроме объектов незавершенного строительства), имущественные права по заключенным банком кредитным договорам с юридическими лицами (кроме банков и бюджетных учреждений) и физическими лицами, исполнение обязательств по которым в полном объеме обеспеченное ипотекой, кроме объектов незавершенного строительства, имущественные права по заключенным банком кредитным договорам с физическими лицами, кроме физических лиц-предпринимателей (согласно реестру заключенных банком кредитных договоров).

Ценные бумаги принимаются в качестве залога по кредитам ELA по справедливой стоимости.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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