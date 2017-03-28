Межбанк закрылся котировками доллара 27,06/27,10

Во вторник, 28 марта, торги по доллару США открылись котировками 27,12/27,16, к закрытию котировки составили 27,06/27,10

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,06, максимальные - 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,10, максимальные - 27,17.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4762/0,4775 к закрытию котировки составили 0,4747/0,4759.

Торги по евро начались с котировок 29,4685/29,5120, к закрытию котировки составили 29,4033/29,4441.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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