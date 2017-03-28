Ремонт фасада. Что на самом деле стоит за продажей Сбербанка

Сделка по продаже украинского Сбербанка выглядит чисто номинальной операцией

AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка. Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания. Сбербанк России уходит. Занавес.

Небольшое лирическое отступление. Есть в милом провинциальном городе Сумы футбольный клуб ФК Сумы. И владел им до недавнего времени один украинско-российский олигарх. Не то, чтобы он сильно любил футбол. И если уж и болел за какую-то команду, то скорее за Динамо Киев. Но это было давно. А просто у этого олигарха есть заводы в городе Сумы. И в нагрузку ему дали футбольный клуб. Так раньше было. А-ля социальная нагрузка. Каждому олигарху по футбольному клубу. Это дело хлопотное, дорогое, но сверху было такое указание. И олигарх тянул лямку.

А потом власть сменилась. Нынешнему папе футбол не очень интересен. Что, наверное, хорошо. Как индикатор, винницкая Нива еще не стала лидером премьер-лиги. А значит футбольный клуб был обузой. Но просто так ведь от него не избавишься. Люди негодовать будут. Люди ведь привыкли. А людей никто расстраивать не любит. Даже олигархи. Тем более, если у них завод в городе. И лояльность местной власти не помешает. Казалось бы, тупик.

И тут происходит чудо. В город приезжает большой китайский инвестор. По крайней мере так себя называет. И приводит его большой в прошлом футболист. И, конечно же, олигарх не может не отдать (продать) клуб китайцам. Ведь те обещают чуть ли не Лигу Чемпионов выиграть. Да и всем известно, что в мире сейчас китайский футбольный бум. И в самом Китае тратят сумасшедшие деньги на футбол и футболистов. В общем, все счастливы. И не беда, что китайский инвестор больше похож на повара китайского ресторана, а не крупного банкира. Все делают фотки. Олигарх умывает руки. Китайцы вступают во власть. Город готовится к празднику. Великий в прошлом футболист становится новым главным тренером.

Не прошло и месяца, как все закончилось. Китайцы так и не принесли деньги. Великий в прошлом футболист расстроился и уволился. Занавес. Сказка закончилась.

Мораль сей басни? Все просто. Очевидно, что покупатель банка - чисто номинальный. Этим акционерам 100 лет не нужен банк в Украине. И покупают они его по большой просьбе кого-то в Кремле. Или самого Кремля. И теперь главное понять, что будет дальше. Есть два варианта. Они его покупают чтобы слить. Или чтобы подержать до лучших времен. Очевидно, что эти люди не будут вливать деньги в банк. И тут конечно очень важно, входит ли в условие сделки задолженность Сбербанка перед материнской структурой или ее списали. Потому что покупать актив с огромным минусом, почти в миллиард долларов долга, дело совсем пропащее. И очевидно, что лучшие времена для российских инвесторов наступят в Украине не скоро. А значит банк будут либо пилить по частям и распродавать портфели, чтобы просто обнулить и выйти. Либо просто позволят упасть. В любом случае, надежность депозитов в этом банке существенно снижается.

Чем был хорош Сбербанк России как собственник. Он не мог позволить банку умереть. Потому что являлся глобальным финансовым институтом. Для которого крайне важно сохранять надежность. Украина фактически держала Сбербанк России за одно место. Он сюда вносил деньги, которые растворялись в нашем болоте. Украина получала ресурс. Кремль платил деньги. Ничего не получая взамен. Никакой прибыли в Россию не уходило, потому что тут были сплошные убытки. Никакого политического влияния этот банк не давал. Потому что в украинских судах все решают деньги, которые платили заемщики, что позволяло им не возвращать кредиты. Все было так. Пока не вмешались "патриоты".

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Для того, чтобы сделка была завершена, необходимо одобрение НБУ. Можно предположить, что регулятор бы не согласовал бы такую сделку в любой другой ситуации. Слишком стремные новые акционеры. Но есть политическая ситуация. И проблема. Особенно в виде кирпичей в центральном офисе банка. И проблем с МВФ, который просит навести порядок. В таких условиях, при политическом давлении, на такую сделку может согласится и МВФ и НБУ. Выбрав меньшее зло. И Сбербанк сможет сбежать из Украины. С радостью сбежать.

Теперь все будет Вятка. Вятка Банк. Именно так и называется Norvik на самом деле. Так назывался в начале своего пути. "Патриоты" счастливы.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital