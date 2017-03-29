Покупка Сбербанка: Гусельников отдает взамен банк в России

По словам российского миллионера, Norvik Banka будет менять Вятка Банк на украинскую "дочку" российского Сбербанка

Покупка украинской "дочки" российского Сбербанка латвийским Norvik Banka состоится в рамках обмена с российским Вятка Банк. Об этом Громадскому сообщил акционер латвийского Norvik Banka, российский миллионер Григорий Гусельников.

"Будет обмен активами в этой сделке. Norvik будет менять российский банк на украинский. К сожалению, или к счастью, мы не сможем себе позволить иметь банк там и там. И откровенно говоря, я россиян не обижаю, но открыто говорю - в России не хотим. Поэтому будем обмениваться и частично это будет соглашение-обмен", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего о том, идет ли речь о Вятка Банке, Гусельников сказал "скорее всего".

"Да, мы выходим, может быть с более "жирного" рынка, на может быть беднее рынок, но я считаю это более перспективный рынок. Возможность ведения предпринимательской деятельности возможна только в условиях свободной рыночной экономики, а когда право собственности не совсем право собственности в стране - очень сложно там вести бизнес", - добавил Гусельников.

До этого он уже заявлял, что вместе с основной сделкой Norvik Banka запланировал ряд мер по сокращению присутствия на российском банковском рынке. По словам Гусельникова, это позволит поднять эффективность инвестиций и ликвидировать ряд политических рисков, связанных с географией работы банка.

По данным источников Коммерсанта, Покупатели заплатят за украинский Сбербанк примерно $130 млн. Ранее потенциальные покупатели оценивали банк в $450-680 млн.

27 марта стало известно, что Норвик Банк (Латвия) российского банкира Григория Гусельникова и белорусская частная компания российского бизнесмена Саида Гуцериева покупают 100% акций украинского ПАО Сбербанк.

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Главным акционером Норвик Банка является гражданин Великобритании Григорий Гусельников. Он ранее возглавлял российский Бин Банк.

Саид Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, основного владельца группы БИН и российской нефтяной компании РуссНефть.

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Norvik Banka - один из старейших коммерческих банков Латвии, является 8-м крупнейшим банком Латвии. Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский Вятка Банк и английский Norvik Banka UK Limited.