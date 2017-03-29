Украинский Сбербанк переименуют после продажи

Будущий новый владелец "дочки" российского Сбербанка Григорий Гусельников говорит, что финучреждение переименуют

Фото: EPA

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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