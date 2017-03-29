Украинский Сбербанк переименуют после продажи
Акционер латвийского Norvik Banka, российский миллионер Григорий Гусельников, заявил, что после завершения сделки украинская "дочка" Сбербанка России сменит название. Об этом сообщает Громадське.
Он планирует, что сначала банк будет называться Norvik.
Гусельников заявил также, что поддерживает "европейский путь развития Украины". "…мы приветствуем европейский выбор Украины и те события, которые произошли в последнее время", - сказал он.
Покупка дочернего Сбербанка состоится в рамках обмена с российским Вятка Банк. "Будет обмен активами в этой сделке. Norvik будет менять российский банк на украинский", - сказал Григорий Гусельников. Он не назвал сумму сделки, но сообщил, что это "трехзначное число миллионов долларов".
27 марта стало известно, что Норвик Банк Гусельникова и белорусская частная компания российского бизнесмена Саида Гуцериева покупают 100% акций украинского Сбербанка.
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Главным акционером Норвик Банка является гражданин Великобритании Григорий Гусельников. Он ранее возглавлял российский БинБанк.
Саид Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, основного владельца группы Бин и российской нефтяной компании РуссНефть.
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Norvik Banka - один из старейших коммерческих банков Латвии, является восьмым крупнейшим банком Латвии. Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский Вятка Банк и английский Norvik Banka UK.
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