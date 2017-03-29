Wells Fargo выплатит $110 млн штрафа

Американский Wells Fargo оштрафован за самовольное открытие счетов без ведома клиентов

Американский банк Wells Fargo выплатит $110 млн за открытие счетов клиентам без их разрешения. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.



Всего Wells Fargo выплатит компенсации владельцам более 2 млн счетов, открытых с 2009 года.



Ранее Wells Fargo заплатил около $180 млн за урегулирование претензий федеральных властей и властей штата Калифорния.



В сентябре банк уволил 5,3 тыс. работников, которые самовольно открыли счета от имени клиентов. При этом клиенты были вынуждены платить за их обслуживание.



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