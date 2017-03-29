Wells Fargo выплатит $110 млн штрафа
Американский банк Wells Fargo выплатит $110 млн за открытие счетов клиентам без их разрешения. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.
Всего Wells Fargo выплатит компенсации владельцам более 2 млн счетов, открытых с 2009 года.
Ранее Wells Fargo заплатил около $180 млн за урегулирование претензий федеральных властей и властей штата Калифорния.
В сентябре банк уволил 5,3 тыс. работников, которые самовольно открыли счета от имени клиентов. При этом клиенты были вынуждены платить за их обслуживание.
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