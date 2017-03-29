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Фонд гарантирования продолжил выплаты вкладчикам трех банков

29.03.2017 11:37
ФГВФЛ сообщил. что продолжает выплаты средств вкладчикам банка Михайловский, Инвестбанка и Фидобанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает выплаты средств вкладчикам банка Михайловский, Инвестбанка и Фидобанка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

С 29 марта до 15 мая вкладчики Фидобанка могут обращаться в отделения Кредобанка и ПУМБа, а вкладчики Инвестбанка с 29 марта до 15 мая - в отделения банка Пивденный.

"С 30 марта до 16 мая Фонд гарантирования проводит выплаты средств вкладчикам банка Михайловский в отделениях ПУМБа", - говорится в сообщении.

О дальнейших выплатах ФГВФЛ сообщит дополнительно на сайте ФГВФЛ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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