Фонд гарантирования продолжил выплаты вкладчикам трех банков

ФГВФЛ сообщил. что продолжает выплаты средств вкладчикам банка Михайловский, Инвестбанка и Фидобанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает выплаты средств вкладчикам банка Михайловский, Инвестбанка и Фидобанка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



С 29 марта до 15 мая вкладчики Фидобанка могут обращаться в отделения Кредобанка и ПУМБа, а вкладчики Инвестбанка с 29 марта до 15 мая - в отделения банка Пивденный.



"С 30 марта до 16 мая Фонд гарантирования проводит выплаты средств вкладчикам банка Михайловский в отделениях ПУМБа", - говорится в сообщении.



О дальнейших выплатах ФГВФЛ сообщит дополнительно на сайте ФГВФЛ.



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