Котировки доллара на межбанке опустились до 27,00/27,04

В среду, 29 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,07/27,10*, к 12:00 котировки составили 27,00/27,04

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,00, максимальные - 27,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,04, максимальные - 27,10.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4745/0,4753 к 12:00 котировки составили 0,4737/0,4749.



Торги по евро начались с котировок 29,2301/29,2598 к 12:00 котировки составили 29,1384/29,1788.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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