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В НБУ и НАБУ прокомментировали выемку документов

29.03.2017 16:41
НАБУ изымает документы у Нацбанка по решению Соломенского райсуда Киева
Фото: пресс-служба НБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НБУ) производит выемку документов в Национальном банке Украины (НБУ) согласно решению Соломенского районного суда Киева. Об этом в пресс-службе регулятора сообщили корреспонденту LIGA.net.

"Проводятся следственные действия по выемке документов. В соответствии с законодательством и в рамках следственных действий Национальный банк предоставил правоохранителям всю запрашиваемую информацию и материалы, обеспечит выполнение правоохранителями их функций в полном объеме", - гласит сообщение.

Собеседники в силовых органах добавили, что следственные действия в НБУ касаются "в том числе" Платинум Банка. "Предмет визита НАБУ - Платинум Банк. Но там ничего экстраординарного", - сказал источник в НБУ.

Бюро на своей странице в Facebook сообщило следующее: "на 16 часов 29 марта детективы НАБУ совместно с департаментом защиты экономики Нацполиции проводят следственные действия в Национальном банке Украины, во время которых осуществляется выемка документов. Документы предоставляются добровольно.

Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, которые по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия для государственных интересов. Речь идет о периоде 2015-2016 годов.

Расследование по этим фактам детективы НАБУ начали в феврале 2017 года. Сейчас ни одному из участников о подозрении не сообщается. Расследование продолжается".

Ранее сегодня сообщалось, что НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводит следственные действия в помещении Нацбанка.

1 февраля стало известно, что Соломенский суд обязал НАБУ начать уголовное производство по подозрению в совершении главой Национального банка Валерией Гонтаревой уголовных правонарушений, предусмотренных ст.364 и ст.191 УК, в связи с выдачей ПриватБанку рефинансирования на 15 млрд грн.

НАБУ также начало досудебное расследование против директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина.

Затем выяснилось, что НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами НБУ, в частности, Катерины Рожковой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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