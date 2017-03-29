Межбанк закрылся котировками доллара 27,01/27,045

В среду, 29 марта, торги по доллару США открылись котировками 27,07/27,10, к закрытию котировки составили 27,01/27,045

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,00, максимальные - 27,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,04, максимальные - 27,10.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4745/0,4753 к закрытию котировки составили 0,4757/0,4767.

Торги по евро начались с котировок 29,2301/29,2598, к закрытию котировки составили 29,0573/29,0950.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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