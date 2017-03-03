НБУ признал Вектор Банк неплатежеспособным

Вектор Банк отнесен к категории неплатежеспособных вследствие подачи недостоверной отчетности и уменьшения ликвидности

Национальный банк Украины (НБУ) отнес Вектор Банк к категории неплатежеспособных. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



"Существенное уменьшение ликвидных средств банка и представление недостоверной статистической отчетности стали причинами назначения в банк куратора и отнесения Вектор Банка к категории проблемных", - объясняет НБУ.



По данным статистической отчетности банка, остаток средств на корреспондентском счете в НБУ на 1 марта критически низок - 76 тыс. грн, или 0,1% от обязательств банка.



После отнесения Вектор Банка к категории проблемных оказалось, что он не отражал в бухгалтерском учете некоторые документы клиентов. "Таким образом, Вектор Банк неспособен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточных средств. Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка", - пришел к выводу НБУ.



95% вкладчиков (852 человека) банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы в объеме 77,7 млн грн.



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