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НБУ признал Вектор Банк неплатежеспособным

03.03.2017 10:20
Вектор Банк отнесен к категории неплатежеспособных вследствие подачи недостоверной отчетности и уменьшения ликвидности
Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) отнес Вектор Банк к категории неплатежеспособных. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

"Существенное уменьшение ликвидных средств банка и представление недостоверной статистической отчетности стали причинами назначения в банк куратора и отнесения Вектор Банка к категории проблемных", - объясняет НБУ.

По данным статистической отчетности банка, остаток средств на корреспондентском счете в НБУ на 1 марта критически низок - 76 тыс. грн, или 0,1% от обязательств банка.

После отнесения Вектор Банка к категории проблемных оказалось, что он не отражал в бухгалтерском учете некоторые документы клиентов. "Таким образом, Вектор Банк неспособен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточных средств. Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка", - пришел к выводу НБУ.

95% вкладчиков (852 человека) банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы в объеме 77,7 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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